مقتل فلسطينيين اثنين بعد انفجار غامض في قطاع غزة

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

لقي فلسطينيان مصرعهما، مساء الثلاثاء، بعد انفجار في منطقة دوار الدحدوح جنوب مدينة غزة، فيما تضاربت الأنباء حول سبب الانفجار. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، إن "2 من المواطنين استشهدا وأصيب مواطن ثالث بجراح خطيرة، في استهداف الإسرائيلي لغرب غزة". وتضاربت الأنباء حول ماهية الانفجار، فيما ذكرت وزارة داخلية حماس في قطاع غزة، أن "انفجاراً وقع قرب مفترق الدحدوح، جنوب مدينة غزة، والأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة". ولكن وكالة رويترز نقلت عن شهود أن دراجة نارية انفجرت وعليها شخصان، بينما كانت تمر بنقطة تفتيش للشرطة. ولم يتضح إذا كان الراكبان بين الثلاثة الذين قال شهود إن واحداً على الأقل منهم من المارة. وفي بعض الأحيان يلقى مسلحون فلسطينيون حتفهم، فيما تصفها جماعاتهم، بحوادث في العمليات أو في انفجار عبوات ناسفة قبل أوانها. وفي وقت لاحق قالت تراجعت سلطات حماس عن رواية الاستهداف الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة داخلية حماس في غزة إياد البزم، إن القتيلين من عناصر الشرطة، وأنهما قُتلا "نتيجة انفجار قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة".

