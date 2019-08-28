كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني للاحتجاج

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية صباح اليوم الأربعاء السفير الياباني في سول ياسوماسا ناجامين احتجاجاً على حذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين التي دخلت حيز التنفيذ اليوم. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن ناجامين حضر إلى مقر وزارة الخارجية، لكنه تجنب الرد على أسئلة من جانب صحفيين. واتخذت الحكومة اليابانية قرار حذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تخضع الدول فيها لقيود تجارية أقل، في يوم 2 أغسطس الجاري. وطالبت الحكومة الكورية الجنوبية اليابان بإلغاء القرار في مناسبات عدة. وحاول رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون مس الثلاثاء إقناع اليابان بالعدول عن قرارها، قائلاً إنه في المقابل قد تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بيد أن اليابان لم تقبل هذا الاقتراح. يشار إلى أن حذف كوريا الجنوبية سيسمح لليابان بتقييد صادراتها إلى كوريا الجنوبية على نطاق واسع، حيث سيتوجب على المصدرين اليابانيين الحصول على تراخيص لكل حالة تصدير على حدى لمئات من المواد الصناعية ذات الأغراض المزدوجة والتي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة، بحسب يونهاب.

