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ارتفاع حصيلة قتلى انفجاري غزة إلى 3 من الشرطة
الأربعاء 28 أغسطس 2019
ذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن التفجيرين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة في القطاع مساء أمس الثلاثاء، أسفرا عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة. وأضافت داخلية غزة في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق". وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن انفجاراً هز حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وتحديداً على دوار الدحدوح، كما وقع انفجار في منطقة الشيخ عجلين بالقطاع.
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