نائب وزير الدفاع السعودي يبحث في الولايات المتحدة أمن واستقرار المنطقة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

يبحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في الولايات المتحدة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وأضافت أن الأمير خالد "سيلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة". وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه من المتوقع أن يتم طرح ملفي اليمن وإيران على جدول أعمال الزيارة. وأضافت أن الزيارة تأتي بعد أيام من إشارة ترامب إلى انفتاحه على عقد محادثات مع إيران، وأنباء عن أن الولايات المتحدة تدرس إجراء محادثات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وأفادت بلومبرغ نقلاً عن الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي الأمير خالد اليوم الأربعاء. وكان الأمير خالد والوفد المرافق له قد وصل الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارةٍ رسمية.

