قائد عسكري أمريكي يدعول إلى "حل دبلوماسي" للصراع الليبي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

أعرب القائد الجديد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسيند، عن تأييده ودعمه للحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع العسكري في ليبيا. وذكر بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا اليوم الثلاثاء أن ذلك التصريح جاء خلال أول لقاء جمع الجنرال تاونسيند مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا أمس الاثنين في العاصمة تونس بحضور سفير أمريكا لدى طرابلس ريتشارد نورلاند. وأضاف البيان أن الاجتماع كان فرصة لإقامة علاقات جديدة وتقييم الوضع في ليبيا وأن المناقشات تطرقت إلى موضوعات المناخ الأمني، وأهمية معالجة تهديد المنظمات المتطرفة العنيفة القائمة، والحاجة إلى حل النزاع في ليبيا. وأوضح البيان أن الجنرال تاونسيند والسفير نورلاند سيجتمعان في وقت لاحق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، حيث ستتم مناقشة السبل التي يمكن من خلالها أن يواصل الجيش الأمريكي التعاون مع الأمم المتحدة لدعم التسوية السياسية في ليبيا. ونقل البيان عن تاونسيند قوله "ملتزمون بإجراء حوار مفتوح وشفاف حول هذه القضية الأمنية الملحة. نؤيد بالكامل جهود الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الشؤون الخارجية الليبية لتعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا". وأكد تاونسيند على "أهمية ضمان احتواء تهديد التنظيمات المتطرفة العنيفة والحيلولة دون خلق عدم استقرار إضافي في ليبيا والمنطقة". وتشهد ليبيا صراعاً مسلحاً بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

