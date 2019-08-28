شكرا لقرائتكم خبر عن بيركو: تعليق أعمال البرلمان البريطاني «فضيحة دستورية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) اعتبر رئيس مجلس العموم البريطاني (البرلمان) جون بيركو قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان من سبتمبر لغاية 14 أكتوبر «فضيحة دستورية». وقال في تصريحات له اليوم (الأربعاء) «من الواضح جداً» أن الخطوة تهدف «لمنع البرلمان من مناقشة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد». ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

اعتبر رئيس مجلس العموم البريطاني (البرلمان) جون بيركو قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان من سبتمبر لغاية 14 أكتوبر «فضيحة دستورية». وقال في تصريحات له اليوم (الأربعاء) «من الواضح جداً» أن الخطوة تهدف «لمنع البرلمان من مناقشة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد». ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

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