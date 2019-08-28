شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية على نقطة مراقبة تركية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) شنّت طائرات حربية لم تحدد هويتها اليوم (الأربعاء) غارات قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد أن الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية في قرية شير مغار بريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أو روسية نتيجة «اكتظاظ الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي». وتقصف طائرات حربية تابعة للنظام السوري وأخرى روسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

شنّت طائرات حربية لم تحدد هويتها اليوم (الأربعاء) غارات قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد أن الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية في قرية شير مغار بريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أو روسية نتيجة «اكتظاظ الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي». وتقصف طائرات حربية تابعة للنظام السوري وأخرى روسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

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