شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تدخل عدن وتسيطر على أبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دبي) استعادت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً السيطرة على محافظة أبين في جنوب اليمن، اليوم (الأربعاء) بعد نحو أسبوع من سيطرة الإنفصاليين عليها. وقالت مصادر أمنية أن القوات الموالية للحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي حققت تقدماً إثر وصول تعزيزات عسكرية. من جانبه أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دخول القوات الحكومية للعاصمة المؤقته عدن. وكتب على تويتر «ابطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية سيطروا على مطار عدن، ويستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة». ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

استعادت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً السيطرة على محافظة أبين في جنوب اليمن، اليوم (الأربعاء) بعد نحو أسبوع من سيطرة الإنفصاليين عليها. وقالت مصادر أمنية أن القوات الموالية للحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي حققت تقدماً إثر وصول تعزيزات عسكرية. من جانبه أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دخول القوات الحكومية للعاصمة المؤقته عدن. وكتب على تويتر «ابطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية سيطروا على مطار عدن، ويستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة». ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

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