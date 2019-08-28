شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ترقب إعلان الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) يستعد السودان للإعلان اليوم (الأربعاء) عن تشكيلة الحكومة الأولى بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاماً. ويأتي ذلك بعد أسبوع على تنصيب المجلس السيادي الذي تشكل بعد أشهر من التوترات والاضطرابات أوقعت العديد من القتلى والجرحى. وبموجب برنامج زمني اتفقت عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس حول الانتقال السياسي في السودان بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري، يفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة اليوم. ويفترض أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية.

يستعد السودان للإعلان اليوم (الأربعاء) عن تشكيلة الحكومة الأولى بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاماً. ويأتي ذلك بعد أسبوع على تنصيب المجلس السيادي الذي تشكل بعد أشهر من التوترات والاضطرابات أوقعت العديد من القتلى والجرحى. وبموجب برنامج زمني اتفقت عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس حول الانتقال السياسي في السودان بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري، يفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة اليوم. ويفترض أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية.

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