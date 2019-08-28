شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى يطرح 15 سؤالا عن ذمة الجماعة المالية وشقق لندن وإسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من التساؤلات وجهها مجدى شلش القيادى بجماعة الاخوان بشأن الذمة المالية لقيادة الجماعة فى مقاله الأخير الذى نشره على صفحته، على خلفية تورطهم فى قضايا فساد مالى وأخلاقى.

وفيما يلى أبرز هذه التساؤلات:

1-أموال الجماعة ماذا فعلت بها هذه القيادة؟

2- هل من الممكن أن تسأل بعض القادة عن ذمتهم المالية قبل أن يكونوا فى القيادة ورصيده المادى الآن؟

3- أم أن ذلك ليس من أدبيات الجماعة، أو أن اللائحة لم تنص عليه كما يقول بعض الإخوة؟

4- الدكتور محمود حسين يركب عربة bmw ليست من ماله بيقين، إنما من أموال الإخوان. السؤال الآن لماذا bmw؟

5- لماذا لم تكن نيسان أو فورد؟

6-هل شبعت بطون الإخوان ولبسوا وركبوا وتنعموا مثل هذا التنعم؟

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7- أم أن للقيادة فوقية فى الملبس والمسكن والمركب؟

8- هل فعل ذلك أحد من المرشدين وفى نفس الظروف؟

9-هل أعطاها الدكتور محمود حسين حتى لبعض الإخوة يقضى بها حاجته، أو يزف فيها مع عروسه؟

10 - هل هى منفعة عامة أو خاصة؟

11-لماذا تكتب الشقق بأسماء ناس معروفة دوليا وعالميا؟

12- لماذا لم تكتب بأسماء أخرى غير معروفة حتى نؤمن مال الجماعة؟

13- من الذى ينتفع بهذه الشقق الآن هل عموم الإخوان الذين لا يجدون مأوى ولا سكن؟

14-هل تقام فيها أنشطة عامة تخدم على عموم الإخوان أو بعضهم، ومنهم الشباب الذين ظروفهم لا تخفى على أحد؟

15-أم أن هذه الشقق مغلقة لأفراد أو أسر بعينها؟