شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية تحذر من مستحضرات تجميل بالأسواق تسبب سرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشرة في الأسواق لاسيما في المناطق الشعبية، تسبب للسيدات والفتيات الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقًا مؤلمة، تتحول مع الوقت والاستخدام الدائم إلى سرطان في الجلد.

وقالت "الشبراوي"، في بيان لها، إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد، ومواد أخرى، فضلاً عن وجود بعض المواد السامة، متابعة: "وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم، ما يسبّب أمراضاً في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصاً عند استخدامها في شكل يومي".

ولفتت إلى أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة إلى أن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة.

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وطالبت النائبة منى الشبراوى، بحماية المواطن من الغش، وذلك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريقًا ذات كفاءة في الرقابة، منوهة إلى أهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.