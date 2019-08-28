شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لمواجهة محاولات السلفيين لنشر أفكارهم المتشددة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الباحث السياسى، أن هناك حاجة إلى وقفة أكثر تشددا أمام شيوخ السلفية ومواجهاتهم بكافة الأشكال حرصا ودفعا على الأمن القومي المصري ودفعا عن الهوية المصرية، ما يفرض المزيد من إحكام الرقابة على حسابات التواصل الاجتماعي لحسابات هؤلاء الشيوخ، لمحاصرة الفتنة التي يبثونها عبر تلك الحسابات التي تمثل منصات تهديد خطيرة.
ولفت الدكتور طه على إلى ضرورة المضي في استراتيجية المواجهة الفكرية لأنها هى صلب المواجهة المصرية وهو ما تقوم به بالفعل مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف عبر التطوير المستمر لأئمة المساجد ورفع قدراتهم على التواصل الجماهيري لتبنى خطاب أكثر إقناعا، فضلا عن مساعي الأوقاف للسيطرة على المساجد في مواجهة شيوخ السلفية.
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