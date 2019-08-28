شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى النويشى: فتح فصول ابتدائي بمدرسة إعدادية بالواسطى لاستيعاب التلاميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقة درويش حيدر، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، على فتح فصول ابتدائى بمدرسة الواسطى الإعدادية بنين والكائنة غرب السكة الحديد، وذلك لاستيعاب تلاميذ المرحلة الإبتدائية المقيمين بالكتلة السكنية غرب السكة الحديد بمدينة الواسطى.

وقال "النويشى"، فى بيان له اليوم، إن هذا الإجراء يأتى حفاظاً على أرواح هؤلاء التلاميذ الصغار الذين يخاطرون بحياتهم يومياً أثناء عبورهم خطوط السكة الحديد، والوصول إلى مدارسهم شرق السكة الحديد، حيث إن المدرسة بها فراغات تستوعب هؤلاء التلاميذ.

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وأضاف أن مدير عام التعليم بإدارة الواسطى أشر على الطلب المقدم منه فى هذا الصدد بالدراسة وأنه لا مانع من استغلال أى فراغات خالية لصالح العملية التعليمية بمسمى كل مدرسة على حدة، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك" ، وذلك بحضور زارع عطية محمد، مدير التعليم الإبتدائي بإدارة الواسطى التعليمية، وعبد العال جميل ناصر، عضو مجلس الأمناء.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أنه تمت مناقشة هذا المطلب الحيوى فى اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الواسطى التعليمية برئاسة الحسينى أحمد جابر، بحضور محمد عبد العظيم عدنان، مدير عام إدارة الواسطى التعليمية، واستجابته لهذا المطلب، والذي تم تحرير مذكرة بهذا الموضوع إلى مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.