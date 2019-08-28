شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن هيئة تمويل الابتكار وتفاصيل تشكيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قبل رفع دور الانعقاد الرابع.

ونستعرض من خلال سلسلة "س وج" كل ما تريد معرفته عن هيئة تمويل الابتكار وتفاصيل تشكيلها..

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ما هو الدور الذى ينشد إليه تأسيس الهيئة؟

يأتى التشريع الجديد تطويعا لتوجيهات الرئيس السيسى فى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لاستثمار مخرجات البحث العلمى، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع.

- ما هو الحد الأقصى لموعد تأسيس الهيئة.. ومن يرأسها؟

نص على تشكيلها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون..ويكون برئاسة وزير البحث العلمي، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة وذلك لدعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وتلافي أي مشاكل سابقة في هذا الصدد.

- ما هى اختصاصات الهيئة التى نص عليها القانون؟

شمل وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز وتشجيع المجتمع البحثى على الإبداع والابتكار، ووضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.

- كيف نص القانون على منح الهيئة حق إنشاء شركات؟

منحها حق الاشتراك في تمويل البحوث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية، أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها،وإنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تُجرى تصرفاً في رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

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ما هى تفاصيل تشكيل الهيئة الجديد؟

يشمل التشكيل الرئيس التنفيذي للهيئة هو أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير، ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير، ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد.خمسة من العلماء، أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.

- ما هى مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة؟

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات، قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لرئيس المجلس وأعضائه وجميع ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويقدم لرئيس الوزراء تقريرا سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام.

- ما هى أبرز مهام مجلس إدارة الهيئة ؟

منحها القانون حق تشكيل بناء على عرض الرئيس التنفيذى، فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية لتضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل تلك الفرق، وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب ومدة عملها، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.

ويعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم، كما يعتمد قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها للاستعانة بهم في تقييم وتحكيم المشروعات البحثية عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التي تصرف لهم.. وذلك كله دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

- ما هى موارد الهيئة التى تعتمد عليها؟

الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها، الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها، عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها، مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة، مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى ، تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.

- كيف نص القانون على الإعفاءات الجمركية والضريبية للهيئة؟

تٌعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية، ويكون بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير المالية، وتعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.