شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": نتواصل مع الحكومة دوريا لتقديم شكاوى وطلبات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية المصري، إن الحزب يتابع الشكاوى والطلبات التى يتم تقديمها من المواطنين فى عدد من المحافظات من خلال مكاتب الحزب الخاصة بالشكاوى بالامانات الفرعية بالمحافظات.

وأضاف سيد، أن أغلب الطلبات المقدمة لم تكن من أعضاء الحزب ولكنها كانت من مواطنين لا ينتمون للحزب، ولكنهم تفاعلوا مع المكاتب داخل الحزب وقدموا طلباتهم، مشيرًا إلى أن الحزب لبى عددا من هذه الطلبات ويسعى فى تحقيق المزيد ومعظمها خدمى يتمثل فى رصف الطرق وإتمام تشكيل عدد من المستشفيات ، والانتهاء من محطه مياه لأحدى القرى ، وفرش مساجد.

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وأوضح أمين الاتصال السياسى، أن الحزب يتلقى مئات الشكاوى يوميا وتتمثل معظمها فى شكل خدمى، ووصل عدد الشكاوى من محافظة الفيوم وحدها خلال الشهر الماضى لـ 3 آلاف شكوى.

وتابع أمين الاتصال السياسي، أن الحزب يهدف إلى أن يكون متصلا بالشارع المصرى وليس بأعضائه فقط، خاصة وأن المواطنين يميلون دائما إلى الكيانات الحقيقية التى تسعى لدعمهم وإلى خدمة الوطن.

ولفت سيد، إلى أن الحزب يسعى لمساندة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نجاح مشروعها القومى بتقديم حياة كريمة لكل مواطن، وتخفيف ما نستطيع من اعباء من اجل مشاركة الدولة فى مشوارها نحو الحياة الكريمة والتنمية والعدالة الاجتماعية.