بطاقة استيعابية 24 ألف طالب.. 42 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019 / 2020، ومن المقرر دخول 42 مدرسة جديدة الخدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف طالب، بتكلفة إجمالية قدرها 531 مليون و500 ألف جنيه.

ويعمل مسئولي مديرية التربية والتعليم بسوهاج على سد العجز في المدارس التي تعاني من نقص المعلمين، خاصة في إدارات جنوب المحافظة، وكذلك تذليل العقبات أمام المدارس الجديدة والمدارس الأخرى التي تجري بها أعمال صيانة، لراحة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، والحفاظ على سلامتهم، وسد عجز المدرسين من خلال الانتدابات والتبادل بينهم بالمراكز المختلفة، مع مراعاة بُعد المسافة، ومشاركة جميع الفئات العاملة بالانتداب الجزئي.

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من جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن الـ 42 مدرسة الجديدة التي تدخل الخدمة هذا العام تشتمل على 552 فصلاً دراسياً، وتستوعب 24 ألف طالب، مضيفاً في تصريحاته لـ "الخليج 365" أنه جرى الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 126 مدرسة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى أن أعمال الصيانة ما زالت مستمرة في 4 مدارس أخرى بإجمالي تكلفة 65.37 مليون جنيها.

وتابع "شلتوت" أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم وجه مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بحصر عدد المدارس المتوقف عملها بسبب عدم توصيل المرافق مع وضع حلول فورية لها بالتنسيق مع قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.