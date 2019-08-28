بنك ناصر يتعاقد مع هيرميس وسي آي أستس مانجمنت لإدارة محفظته المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وقع بنك ناصر الاجتماعي عقد تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية للبنك، مع المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية- هيرميس، وشركة سي آي أستس مانجمنت، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء.

ووقع العقد عن البنك شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية- هيرميس ولاء حازم يسن العضو المنتدب، عن شركة سي آي أستس مانجمنت عمرو عبد العاطي أحمد العضو المنتدب.

وقال شريف فاروق إن توقيع البنك عقد إدارة أصوله يأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة، والتي تتضمن استثماراته في الشركات المتداولة بالبورصة المصرية من خلال الشركات المسجلة لدى الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك بإعادة الهيكلة والتعاقد مع شركات لإدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة للبنك بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري على المال المستثمر.

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وذكر فاروق أن البنك قام بطرح ممارسة لإدارة محافظ الأوراق المالية الخاصة به بين الشركات المتخصصة في تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية التي تباشر نشاطها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له، والمرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال في إدارة محافظ الأوراق المالية التي لها خبرة في هذا المجال.

كما قامت لجنة الاستثمار بالبنك بوضع معايير فنية ومالية للترسية تضمنت تقديم كافة المعلومات عن الشركات وسابقة أعمالها في إدارة محافظ الأسهم بالبورصة، وحجم الأصول التي تديرها كل شركة، وكذلك تطور حجم الأصول بها، فضلًا عن حجم العملاء سواء أفراد أو مؤسسات، بالإضافة إلى فريق البحوث والاستثمار والمخاطر بكل شركة ومدى قوته، بحسب فاروق.

وتضمنت الشروط الفنية للممارسة التركيز على نسبة الأرباح المحققة، مقارنة بحجم الأصول، فيما اقتصرت الممارسة المالية على نسبة مصاريف الإدارة وحسن الأداء، وفقا لما قاله فاروق.

وأوضح فاروق أن اللجنة انتهت بعد الدراسة ومراجعة كافة إجراءات تحديد أفضل الشركات المتوافرة فيها الشروط الفنية للتعاقد معها وذلك وفقا لما هو ثابت بمحاضر اللجان المشكلة لهذا الشأن، إلى ترسية الممارسة على المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرميس"، وشركة "سي آي أستس مانجمنت".