بالصور.. إجراء القرعة العلنية على 48 وحدة سكنية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
أجريت اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الإلكترونية على 48 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، بالحي الثاني بمدينة أبوزنيمة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالوحدة المحلية بالمدينة، بحضور رئيس المدينة وجميع مستحقي الوحدات.
وهنأ رئيس المدينة المواطنين، مؤكدًا أن الوحدات السكنية كاملة المرافق وجرى رصف الطرق الفرعية بها، إضافة إلى رصف الطرق الرئيسية التي تربط الحي بالمدينة.
وشدد على الفائزين بسرعة إنهاء الإجراءات تمهيدًا لاستلام الوحدات الخاصة بهم.
وأوضح، أنه يجري إجراء القرعة أول بأول لجميع المواطنين المستحقين الذين ترد أسمائهم بموافقة من قبل جهاز تنمية سيناء.
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