بمشاركة 3 محافظين سابقين.. القليوبية تحتفل بعيدها القومي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شارك 3 من المحافظين السابقين للقليوبية، اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التى نظمتها المحافظة باستاد بنها، تزامنا مع عيدها القومي، وهم المستشار عدلى حسين، واللواءين رضا فرحات ومحمود عشماوى.

جاء ذلك تلبية لدعوة الدكتور علاء عبد الحليم المحافظ الحالي، لحضور الاحتفالات وسط المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية، وفاءً من أهالي القليوبية لكل من عمل وقدم الجهد والخير للمحافظة.

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وشهد اللقاء بين المحافظ الحالي والمحافظين السابقين حفاوة بالغة، وتشاركوا الآراء والمقترحات وأبرز الإنجازات والأعمال التي تتم وتقدم لخدمة مواطني القليوبية.

يتضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومي، مسيرة شبابية تنظمها مديرية الشباب والرياضة، واختراق الضاحية من أمام المحافظة، يليها دوري المصالح الحكومية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي، وافتتاح المرحلة الأولى من أعمال الممشى المقام على نهر النيل بمدينة بنها، والبالغ طوله 400 متر.

وكذا يجري تنظيم معرض للفنون التشكيلية، وعرض التنورة وموسيقى نحاسية.