صورة لجسم الإنسان بمنهج 2 ابتدائي تثير الجدل.. والتعليم تكشف حقيقتها -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضح أجزاء جسم الإنسان، بشكل غير لائق، زاعمين نسبتها لممنهج اللغة الانجليزية "Connect plus" للصف الثاني الابتدائي، بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0".

من جانبها نفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم، صحة الصورة، مؤكدة عدم نسبتها لأي من كتب وزارة التربية والتعليم سواء بالصف الثاني الابتدائي أو أي صف دراسي آخر

وأكدت شلبي، في تصريحات صحفية، أن الصورة كذلك غير موجودة بالكتب الخارجية التي يجري مراجعتها وترخيصها من جانب وزارة التربية والتعليم.

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وتداول عدد من أولياء الأمور، الصورة الحقيقية المأخذوة من كتاب وزارة التربية والتعليم، لدرس "My body"، والتي تتضمن صورًا مختلفة تمامًا عما ورد بالصورة المزعومة.

وتبين أن الصورة، تخص أحد الكتب الخارجية "كتاب سندباد"، ولا علاقة لها بصورة بكتاب وزارة التربية والتعليم.

وعلق محمود عوارة، أحد المسؤلين عن إصدار كتاب "سندباد" على الصورة المتداولة قائلًا: " يعتذر فريق إعداد كتاب سندباد عن صورة توضيحية تم استخدامها، وقد اعتبرت في غير محلها، وهذا الاستخدام يعلم الله أنه كان بحسن نية، بهدف مساعدة أبناءنا، ونحن إذ نقدر جميع الأراء ونرحب بالنقد البناء ونتقبل ذلك بصدر رحب، نعلن أنه تم حذف هذه الصورة وتغييرها استجابة لآراء أولياء الأمور، وحرصًا على مصلحة أبنائنا، وإن كان ذلك لا يقلل من الجهد المبذول في إعداد الكتاب وما يحتويه من معلومات وطريقة عرض سهلة ومبسطة والطباعة الفاخرة للكتاب".