ضبط 3 متهمين في واقعة التأشيرات المزورة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص، أحدهم مقيم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لاتهامهم بتزوير تأشيرات السفر للدول الأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بمركز طنطا بالغربية، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بمحاولة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر "مزورة" منسوبة لتلك الدولة.

جرى ضبطه، وعثر بحوزته على جواز سفر يحمل التأشيرة المزورة المشار إليها "مبلغ مالي قدره 1000 يورو، وهاتف محمول"، وبمواجهته أقر بتحصله على التأشيرة من أحد الأشخاص (تاجر مواشى - مقيم بذات العنوان بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالي قدره 150,000 ألف جنيه.

بإرشاده أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من "زوج شقيقته" - مقيم بذات الدائرة، ومتواجد حالياً بالخارج بإحدى الدول الأجنبية، وأنه قام بإرسال جواز السفر للأخير مع شخص آخر "يتردد على بعض الدول الأجنبية نظراً لطبيعة عمله"، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.