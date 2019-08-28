طالبان تقول إنها باتت "قريبة" من التوصل إلى اتفاق مع أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):
ذكر متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان باتا "قريبين من التوصل إلى اتفاق"، فيما تتواصل المفاوضات بين الجانبين في العاصمة القطرية، الدوحة.
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة إن المفاوضات ستتواصل خلال اليوم وتأمل الجماعة في زف النبأ "قريبا".
وكانت أحدث جولة من المفاوضات ، تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الأفغاني، قد بدأت الخميس الماضي.
وفي الأربعاء الماضي، قبل زيارته للدوحة، قال الممثل الخاص الأمريكي لأفغانستان، زلماي خليل زاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "إننا مستعدون (لاتفاق). دعونا نرى ما إذا كانت طالبان مستعدة هي أيضا".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إنه
بعد لقاء مع طالبان في الدوحة، سيتوجه خليل زاد إلى أفغانستان لإجراء "مشاورات مع قيادة الحكومة الأفغانية حول عملية السلام والتشجيع على استعداد كامل لمفاوضات أفغانية".
وتجري الولايات المتحدة وطالبان مفاوضات منذ العام الماضي، في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر وهو أطول حرب على الإطلاق تخوضها واشنطن.
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