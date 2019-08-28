يوم المرأة الإماراتية يعزز من الارتقاء بالمجتمع

تحل اليوم فى الثامن والعشرين من أغسطس ذكرى "يوم المرأة الإمارتية"، للاحتفال بانجازاتها والتعبير عن طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية، ليجمع جهود المرأة ويسخر إمكانياتها من أجل الامارات العربية، وتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بدورها في المجتمع وفي دعم الاقتصاد الوطني.

أكد مغردون، أن الشيخ زايد رحمه الله أعتبر المرأة شريكة الرجل فى العمل والمسؤلية والبيت، وجعل عملها فخر، وان وجهها ليس عوره، وأن المرأة شريكة فى بناء الوطن وجديرة

بالتقدير والاحترام لمكانتها المتميزة.

ووجة مغردون التحية والشكر للشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على عطاءها الذي لا ينضب ودعمها المستمر لتمكين المرأة للمشاركة فى النهوض بالمجتمع وبناءه، والمساهمة فى بناء أجيال المستقبل.

ولفت مغردون أن رؤية المراة تأخذ درها فى المجتمع لتحقيق المكانة اللائقة التى تستحقها اهداف الاهداف التى تسعد المجتمع".

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وتابع البعض:" واثقة الخطوة، راسخة

الحضور، عظيمة الإنجازات، هكذا كانت المرأة الإماراتية دوماً وهكذا ستظل تشق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وفي يوم المرأة الإماراتية نرفع أجمل التبريكات لأم الإمارات التي استطاعت بحكمتها ورؤيتها وعزمها وتصميمها تحقيق مكانة متفردة للمرأة والطفل والأسرة الإماراتية"

وأضاف آخرون: علمنا الوالد والمؤسس الشيخ زايد رحمه الله المحبة والتسامح، وغرس فينا العطاء والقيم الإيجابية، وآمن بقدرات المرأة الإماراتية، واليوم نحتفي بنهجه ودعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتكون المرأة الإماراتية في يومها رمزاً للعطاء في خدمة وطنها"، بهذه الكلمات عبر المغردون عن الاحتفال بيوم المرأة الأماراتية.