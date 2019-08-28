قائد الجيش اللبناني: نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب إنجاز لكل لبنان

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن نجاح القوات المسلحة في القضاء على المنظمات الإرهابية التي كانت تتمركز وتتحصن في الأودية والمناطق الجبلية بمدينة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق البلاد) يمثل إنجازًا كبيرًا يُسجل لكل لبنان.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها قائد الجيش اللبناني إلى منطقة (وادي الدب) في جرود بلدة عرسال، حيث وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

للعسكريين الذين قُتلوا على أيدي المنظمات والجماعات الإرهابية عام 2014، وأضاء شعلة لتخليد ذكراهم وتضحياتهم.وقال العماد عون -في كلمة له خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في عرسال وهي منطقة حدودية مع سوريا- إن الجيش مستمر في المضي قدمًا على طريق النجاح في المواجهة مع الإرهاب، مضيفًا: "الجيوش تُبنى للدفاع عن أرضها وشعبها مهما بلغت التضحيات".وأشار إلى أن النصب التذكاري شاهد على غدر الإرهاب وعدم نسيان الجيش لشهدائه وأن الإرهابي سيدفع حتمًا ثمن غدره.وسبق وأن خاض الجيش اللبناني معركة عسكرية موسعة أطلق عليها (فجر الجرود) في شهر أغسطس من العام 2017 لتطهير الحدود اللبنانية مع سوريا من العناصر الإرهابية لا سيما من تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وأسفرت عن ضرب قواعد الإرهاب وتفكيك الشبكات والخلايا الإرهابية في المناطق الجبلية والتي كان الإرهابيون يتمركزون فيها وهروب مسلحي تلك التنظيمات والجماعات إلى خارج البلاد.