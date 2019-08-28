رئيس الأركان الروسي يبحث العلاقات الثنائية مع مسئول في "ناتو"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ، فاليري جيراسيموف بحث خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم ، مع رئيس اللجنة العسكرية بحلف شمال الأطلسي " ناتو" المارشال ستيوارت بيتش ، العلاقات بين روسيا والحلف.

وأفادت الوزارة - في بيان مقتضب - إلى أن الجانبين استعرضا - خلال الاتصال - القضايا الراهنة التي تهم الجانبين .

أجراه اليوم ، مع رئيس اللجنة العسكرية بحلف شمال الأطلسي " ناتو" المارشال ستيوارت بيتش ، العلاقات بين روسيا والحلف.وأفادت الوزارة - في بيان مقتضب - إلى أن الجانبين استعرضا - خلال الاتصال - القضايا الراهنة التي تهم الجانبين .

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