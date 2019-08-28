باكستان تغلق 3 خطوط جوية أمام جميع الرحلات لنهاية الشهر الجاري

أغلقت هيئة الطيران المدني الباكستانية اليوم الأربعاء، 3 خطوط أمام جميع رحلات الطيران الدولية المتجهة إلى مدينة كراتشي حتى نهاية الشهر الجاري، بعد يوم من تصريح وزير العلوم والتكنولوجيا فؤاد شودري بأن بلاده تدرس "الإغلاق الكامل" لهذه الخطوط.



وأضافت صحيفة (دون الباكستانية) أن الحكومة الفيدرالية تدرس إعادة فرض حظر كامل على استخدام المجال الجوي الباكستاني للرحلات الجوية الهندية، وحظرا شاملا آخر على

استخدام الطرق البرية الباكستانية لتجارة الهند مع أفغانستان.



وقال شودري، عبر حسابه على تويتر بعد حضور اجتماع لمجلس الوزراء: "إن الإجراءات القانونية لهذه القرارات قيد الدراسة.. لقد بدأتها الهند ونحن سننهيها".



وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عمران خان بأن بلاده "ستبذل قصارى جهدها" لدعم قضية

الشعب الكشميري المضطهد من قبل الهند، حسب قوله.



ويشهد إقليم كشمير توترات جديدة بعد قرار نيودلهي مؤخرا، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في الشطر الهندي بالإقليم الحدودي المتنازع عليه، وردت باكستان على ذلك بطرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية.

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا حروبا عدة واشتباكات حدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

