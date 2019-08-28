رئيس وزراء بريطانيا يؤكد عزم حكومته تعليق البرلمان

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء أن حكومة بلاده تعتزم طلب تعليق البرلمان.

ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية ، ونقلت عن مصادر بالحكومة البريطانية قولها : إن رئيس الوزراء يعتزم مطالبة الملكة إليزابيث الثانية بإصدار أمر لتعليق البرلمان قبيل خطابها المقرر في 14 أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة رئيس الوزراء البريطاني في تنفيذ أجندته المحلية. باللغة الإنجليزية ، ونقلت عن مصادر بالحكومة البريطانية قولها : إن رئيس الوزراء يعتزم مطالبة الملكة إليزابيث الثانية بإصدار أمر لتعليق البرلمان قبيل خطابها المقرر في 14 أكتوبر المقبل.وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة رئيس الوزراء البريطاني في تنفيذ أجندته المحلية.

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