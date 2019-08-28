روسيا: محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات أهم أولوياتنا في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات تعد من أولويات بلاده في أفغانستان.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، اليوم الأربعاء، في
وأشار الوزير الروسي إلى أن التسوية السياسية في أفغانستان ستعتمد على إجماع وطني يقضي على خطر الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات.
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