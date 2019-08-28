روسيا: محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات أهم أولوياتنا في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات تعد من أولويات بلاده في أفغانستان.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، اليوم الأربعاء، في

موسكو: "إن محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات في صميم موقفنا من أفغانستان"، مضيفا "أن الهدف من جهودنا، التي نبذلها في صيغة موسكو وفي إطار أنشطة اللجنة الثلاثية (روسيا والولايات المتحدة والصين)، يهدف إلى تعزيز التسوية السياسية المقبولة لجميع القوى السياسية والعرقية والطائفية الرئيسية في أفغانستان".وأشار الوزير الروسي إلى أن التسوية السياسية في أفغانستان ستعتمد على إجماع وطني يقضي على خطر الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات.