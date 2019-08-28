القضاء العراقي يصدر أحكام إعدام بحق 11 داعشياً

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 11 شخصاً بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وارتكاب جرائم بحق الأبرياء في محافظة بابل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام 11 إرهابياً اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب وشن هجوم على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014 انتهى بتفجيره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه".

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وأوضح البيان أن "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة".

وصدرت الأحكام وفقاً لقانون مكافحة الاٍرهاب العراقي.