وزير خارجية إيران يؤكد أن بلاده لا تسعى لزيادة التوتر

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى لزيادة التوتر.

وأدلى ظريف بهذه التصريحات في مدينة يوكوهاما قرب العاصمة طوكيو طوكيو في مستهل اجتماعه برئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقال الوزير الإيراني عبر مترجم "لا نسعى مطلقاً لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، العام الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران المبرم عام 2015 وشدد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

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وقال ترامب، أول أمس الإثنين، إنه سيجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي، مضيفاً أن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.

لكن الرئيس الأمريكي استبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

وترتبط اليابان بعلاقات مع إيران. وزار آبي، طهران في يونيو الماضي في مسعى لتهدئة التوتر.