كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي: "أردوغان" مهتم بمقاتلة ميج-35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ديمتري شوجاييف، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني العسكري، بأن أنقرة أعربت عن اهتمامها الكبير بمقاتلة ميج-35.

وقال "شوجاييف"، إن هناك مباحثات بين روسيا وتركيا بشأن عمليات التسليم المحتملة لمقاتلات Su-35 أو Su-57 في روسيا.

وأضاف "شوجاييف"، للصحفيين، اليوم الأربعاء، في إطار فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس-2019"، الذي أقيم في مطار جوكوفسكي بمنطقة موسكو: "بصرف النظر عن مقاتلات Su-35 أو Su-57 في روسيا، فقد أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن اهتمامه بمقاتلة ميج-35".

وأشار "شوجاييف": "إن طائرة ميج-35 هي مقاتلة مثيرة للغاية للاهتمام بالمناسبة، توقف الرئيس أردوغان بالأمس عن نموذجه وطرح عدة أسئلة مهنية من حيث التسلح وخصائص الطيران".

وفقًا لرئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني العسكري ، تلقت روسيا عدة طلبات لشراء مقاتلاتها المتقدمة طراز ميج 35. كما صرح المسؤول، أيضًا، بأن موسكو قد تساعد أنقرة في إنتاج مقاتلة من الجيل الخامس TF-X.

وقبل ذلك بيوم، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معرض "ماكس-2019" الجوي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وميج-35، هي طائرة مقاتلة متعددة المهام وتعد النسخة المطورة من الميج-29 إم والميج-29 كيه، وقد تم تصميم الميج-35 في مكتب ميكويان في روسيا الاتحادية.

وتُعد الميج-35 من الجيل 4.5 في المقاتلات، تصنف الميج-35 الآن على أنها مقاتلة متوسطة الوزن وذلك لأن الوزن الأقصى عند الإقلاع الخاص بها قد زاد بنسبة 30% عن وزنها السابق مما أخرجها من تصنيف الطائرة الخفيفة.

وكشف الستار عن الميج-35 لأول مرة عندما زار وزير الدفاع الروسي "سيرجي إيفانوف" مصنع مابو-ميج. أتاحت إلكترونيات الطيران المحدثة بشكل كبير، والرادار العامل بتقنية صفيف المسح الإلكتروني النشط ونظام التحديد البصري الفريد من نوعه، كل هذا خلص الطائرة من الاعتماد على التوجيه الأرضي وجعلها مقاتلة متعددة المهام.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، أوضح "شوجاييف"، بأنه "ستكون هناك مفاوضات مع نظيري التركي، السيد دمير. سنواصل بحث موضوعات التوريد. الحديث عن إس-400، وسنبحث إمكانية توريد سو-35 أو سو-57، لقد أبدوا اهتماما كبيرا، ومن المبكر الحديث عن مفاوضات العقود، لا يوجد طلب حتى الآن، يجب عقد مشاورات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، يوم أمس، بأنه ناقش مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان إمكانية التعاون في مجال تصنيع المقاتلة الروسية "سو-35".

كما أعلن "بوتين"، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان، على هامش المعرض الدولي للطيران "ماكس-2019"، عن استعداد روسيا لتنظيم طلعات للطيارين الأتراك على متن المقاتلات الروسية.

يذكر بأن "سوخوي-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010.

وتتميز "سو-35" بالقدرة على التفوق الجوي، كما يمكن للطائرة حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، والميزة الرئيسية للطائرة الروسية القدرة الفائقة على المناورة وتلبي معظم خصائص المقاتلة الروسية متطلبات طائرات الجيل الخامس.