كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الله اللبناني يستبعد شن حرب أوسع مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستبعد جماعة حزب الله اللبنانية شن حرب أوسع مع إسرائيل لكنها تقول إنها ستشن هجومًا مفاجئًا ردا على هجوم إسرائيلي بدون طيار جنوب بيروت في نهاية الأسبوع.

صرح نعيم قاسم لروسيا اليوم في مقابلة بثت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن حزب الله لن "يخاف من تهديدات الحرب حتى لا ينتقم. لقد حدث عدوان وقلنا إننا سنرد وهذا ما سيحدث".

وقد رفض الإدلاء بتفاصيل، قائلًا "نريد أن يكون الهجوم مفاجئًا، وبالتالي ليس من مصلحتنا الكشف عن مزيد من التفاصيل".

جاءت تصريحات قاسم بعد أيام قليلة من تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار في أحد معاقل حزب الله في جنوب بيروت بينما انفجرت طائرة أخرى وتحطمت بالقرب منها.

و في وقت سابق، اخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران ووكيلها الشيعي اللبناني، حزب الله، أن إسرائيل "تعرف كيف تدافع عن نفسها وكيف ترد علي أعدائها".

جاءت تصريحات نتنياهو ردًا على تهديدات زعيم حزب الله حسن نصر الله بالانتقام من غارة جوية إسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء حزب الله. وقال نتنياهو إنه سمع التهديدات قائلًا: "انصح نصر الله ان يهدأ".

كما بعث برسالة إلى القائد الإيراني قاسم سليماني، الذي تتهمه إسرائيل بتدبير هجوم بطائرة بدون طيار من سوريا أحبطته بهجومها الجوي.

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خاضت إسرائيل وحزب الله حربًا استمرت شهرًا في عام 2006. وكانت الحدود الإسرائيلية اللبنانية هادئة منذ ذلك الحين.

تصاعد التوتر مع لبنان بعد أن قالت بيروت إن طائرات إسرائيلية هاجمت قاعدة فلسطينية في شرق البلاد يوم الاثنين. جاءت الضربة في شرق لبنان بعد يوم من تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار في أحد معاقل حزب الله في جنوب بيروت بينما انفجرت طائرة أخرى وتحطمت بالقرب منها.

لم تعلق إسرائيل على أي من الحدثين.

فقد هاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

وبعث الأمين العام لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية والبحرية والجوية أيضا.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصل بوزير الخارجية سيرجي لافروف، وطلب منه استخدام "نفوذه لمنع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان".

