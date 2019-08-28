كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوكيو تبدء فاعليات مؤتمر تنمية إفريقيا بحضور السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدء اليوم، أولي فاعليات النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، حيث تستقبل عشرات القادة الأفارقة، في محاولة لتعزيز حضور شركاتها في القارة الغنية بالموارد الطبيعية بمواجهة الصين.



ويفترض أن يتيح هذا المؤتمر لليابان أن تقوم بأعمال جوهرية في القارة، بحسب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



ومن بين القادة الذين يشاركون في المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وتنفذ 150 شركة يابانية معرضًا على هامش اللقاءات الرسمية.



ومن بين تدابير أخرى، يفترض أن تعلن طوكيو خلال المؤتمر عن قروض بنحو 400 مليار ين 3،4 مليار يورو لتمويل مشروعات للطاقة المتجددة.



يأتي ذلك في ظل تنظيم الصين مؤتمرًا منفصلًا بشأن الاستثمار في إفريقيا، إضافة إلى استثمارها بمبالغ أعلى بكثير في القارة، حيث تعهدت بتمويلات جديدة تبلغ 60 مليار دولار خلال قمة الصين-إفريقيا العام الماضي، أي ضعف تعهدات مؤتمر طوكيو عام 2016.