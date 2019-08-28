كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: يمكننا إعادة إنتاج النفط إلي مستواه قبل الإنخفاض في ثلاثة أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني، إن إيران يمكنها إعادة إنتاجها من الخام إلى مستواه قبل فرض العقوبات الأمريكية خلال ثلاثة أيام.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران في 2015، وأعاد فرض عقوبات عليها في مسعى لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلائها في المنطقة.



ودفعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران إلى الاقتراب من صراع مفتوح، وذلك حسبما ذكرت وكالة "مهر للأنباء الإيرانية".