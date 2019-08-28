كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحكام بالإعدام لدواعش بقضية "جسر بابل" بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما باعدام 11 إرهابيا من تنظيم داعش عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية.‎

وأوضحت المحكمة أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل وسط العراق ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب"‎.‎

وقالت إن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل، مما ‏أدى إلى مقتل 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه"‎.‎

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وأضافت أن "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالى 18 مليار دينار عراقي"، وقالت إن "الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".

وأكدت المحكمة أنها اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين، وأصدرت ‏حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة ‏الاٍرهاب".‏