تدابير خاصة يقرها المجلس الحكومي غدا لفائدة بعض أطر هيئة التدريس- التفاصيل

يرتقب أن يوافق المجلس الحكومي المنعقد يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى إقرار تدابير خاصة تتعلق بمعالجة وضعية بعض أطر هيئة التدريس، الذي يتابعون دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التابعة لقطاع التربية الوطنية.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين يتابعون دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيستفيدون من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من تاريخ التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، إلى غاية 31 دجنبر 2018.

وسيستفيد من نفس الإجراء، الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي، والذين تم توظيفهم جميعهم ابتداء من فاتح يناير 2019، وزاولوا مهامهم بداية من الموسم الدراسي 2018/2019.

وينص مشروع المرسوم أيضا على احتساب الأقدمية المذكورة لفائدة المعنيين بالأمر، من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة، وبدون مفعول مادي.