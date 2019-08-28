باقة الغربية: سطو مسلح على محل للصرافة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم لصوص على السطو على محل للصرافة وسرقة مبلغ من المال في مدينة باقة الغربية تحت تهديد السلاح، صباح اليوم الأربعاء.

وعلم أن اللصوص تمكنوا من سرقة حقيبة بداخلها أموال تابعة لصاحب المال تحت تهديد السلاح وإطلاق النار في الهواء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن أحد العاملين في محل الصرافة حاول إفشال عملية السطو ومعاركة اللصوص، غير أنهم تمكنوا من الفرار من المكان بعد إشهار السلاح في وجه العامل.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.