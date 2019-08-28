أتعانين من ظهور الهالات السوداء تحت العين؟ الحلّ في الشاي والملح!

وفي الحالات كافة من الضروري التخلص من هذه المشكلة من اجل اعادة النضارة الى البشرة والجمال إلى الإطلالة.

ويمكن لهذا السبب اللجوء إلى بعض المكونات الطبيعية والوصفات سهلة التحضير ومنها وصفة الشاي والماء.



يمزج القليل من الشاي الفاتر مع القليل من الملح جيداً. تبلل قطعة نظيفة من القطن بالمزيج وتطبق على العينين وأسفلهما لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد ذلك يمكن غسل الوجه جيداً بالماء المنعش. كذلك ينصح للغاية نفسها بوضع شرحات من البطاطا. فهذا يخفف الانتفاخ والاحتقان ايضاً.