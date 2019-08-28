صفقة فساد كبيرة متورط فيها مسؤولون.. استمرار تجريف مقبرة الشريف اليعقوبي بديالى

كشف مصدر محلي في ديالى، عن استمرار تجريف مقبرة الشريف اليعقوبي لبناء مجمع سكني رغم قرار ايقاف عمليات التجريف، فيما اشار الى تورط مسؤولين بهذه الصفقة "الفاسدة".

ونقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله انه "على الرغم من اكتساب حكم الطعن الدرجة القطعيّة في وقف أعمال مشروع بناء مجمع سكني في مقبرة الشريف اليعقوبي بحكم قضائي، إلا أن عملية تجريف القبور مازالت مستمرة"، مبينا ان "هذه المقبرة تضم قبور شخصيات عراقية بارزة قاتلت الاحتلال البريطاني، وعلماء وأكاديميين وضباط شاركوا في حروب التحرير العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي حرب الثمانينات".

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واضاف ان "البعض عمد إلى نقل رفات أقاربهم أو وضع طبقة من الإسمنت على القبر لمنع العبث به"، مشيرا الى ان "هذا المشروع هو عبارة عن صفقة فساد كبيرة متورط فيها مسؤولون بهدف الاستيلاء على المقبرة بسبب موقعها المتميز".

واكد المصدر ان "هناك تواطئ بشأن المشروع، كما ان نائبا في البرلمان الحالي سهّل جميع الامور".