‏الصحة تعلن إصابة احد كوادر شؤون الألغام أثناء عملية مسح في صلاح الدين

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، ‏إصابة أحد كوادر دائرة شؤون الألغام أثناء ممارسته عمليات المسح في صلاح الدين. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "‏أحد كوادر دائرة شؤون الألغام أُصيب أثناء ممارسته عمليات المسح في محافظة صلاح الدين".

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