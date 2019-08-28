بالصور... تعرفوا الى أعلى الفنانات أجرا لعام 2019

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أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها لأعلى الفنانات أجراً في مجال الموسيقى لعام 2019، والنتائج حملت بعض المفاجآت.
فقد تربّعت المطربة الأميركية الشابة تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عاماً، على رأس القائمة للتجاوز بذلك بيونسيه، التي غالبًا ما تتصدّر التصنيف.
وهبطت بيونسيه إلى المركز الثاني، بعدما حققت تايلور سويفت أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت نحو 185 مليون دولار على مدار العام الماضي.
وحازت بيونسيه على المركز الثاني في قائمة "فوربس" بتحقيقها أرباحاً بقيمة 81 مليون دولار قبل الضرائب، ليكون الفرق بين المركز الأول والثاني 104 مليون دولار، على وجه الدقة.
أما المركز الثالث فكان من نصيب ريهانا، التي حققت خلال عام 2019 أرباحا قدرت بـ 62 مليون دولار، بينما احتلت كاتي بيري المرتبة الرابعة، بـ57.5 مليون دولار.
كما تضمنّت القائمة كل من بينك (57 مليون دولار) ، أريانا غراندي (48 مليون )، جينيفر لوبيز (43 مليون دولار) وليدي غاغا (39.5 مليون دولار).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.