بالفيديو.. استخدام المياه لتفريق متظاهرين وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة من مكافحة الشغب حاولت تفريق متظاهرين باستخدام المياه في بغداد.

وقال المصدر ان "المئات من الملاكات التمريضية خرجوا اليوم في تظاهرة امام وزارة المالية وسط بغداد، للمطالبة بمنح ٣٠٪ مخصصات ورفع التسكين عن الدرجات الوظيفية".

واضاف ان "قوة من مكافحة الشغب طوقت التظاهرة، وحاولت تفريقهم باستخدام المياه".