أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاربعاء، تعليق أعمال البرلمان حتى 14 تشرين الاول المقبل. ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" خبرا عاجلا منفاده، إن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكد تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق أعمال البرلمان البريطاني لغاية 14 تشرين الأول المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.