مجلس النواب الأمريكي يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا

جدة - عمرو شويل واشنطن – الخليج 365

دعا أعضاء في مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة “إس 400” الروسية.

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وبحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، فإن أعضاء في المجلس وجهوا نداء إلى ترامب لفرض عقوبات على تركيا وفقا للقوانين الأمريكية.

وأضاف البيان أن تركيا بإمكانها تحقيق مصالحها بشكل أمثل، عبر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس مع روسيا.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، بدأت الدفعة الثانية من بطاريات منظومة “إس 400” الروسية بالوصول إلى قاعدة مرتد العسكرية في العاصمة التركية أنقرة، فيما كانت الدفعة الأولى منها قد وصلت في يوليو الماضي.