Advertisements تقرير: تزايد الحركات الاحتجاجية ضد النظام الإيراني الأربعاء 28 أغسطس 2019 شهدت أراك وأذربيجان الشرقية والعاصمة الإيرانية طهران حركات احتجاجية لعمال في قطاعات مختلفة منها المواصلات ومتقاعدين مدنيين وتربويين خلال 48 ساعة الماضية. واعتصم مساء الثلاثاء عمال شركة هبكو العاملين على السكك الحديدية بين الشمال والجنوب احتجاجاً على عدم دفع متأخرات المالية. وشهدت أذربيجان الشرقة تجمع احتجاجي لمجموعة من المتقاعدين لشركة الاتصالات أمام مكتب الاتصالات المركزي للمحافظة ورفعوا لافتة كبيرة، مطالبين بالتجاوب مع مطالبهم. وحسب ما نشره موقع "فريدوم إيران" فقد دعا المحتجون إلى تنفيذ كامل ودقيق للبلاغات المتعلقة بتوظيف لعام 2009 وكذلك دفع مطالباتهم المالية المتأخرة. وأقام المتقاعدين التربويين تجمعاً حاشداً أمام المؤسسة الرئاسية للنظام (مبنى كوثر لمؤسسة رئاسة الجمهورية) احتجاجاً على التمييز وانخفاض الأجور وسجن المعلمين والتربويين وحملت منشوراتهم عبارات مناهضة للنظام الحاكم في البلاد. ونظمت مجموعة من أعضاء تعاونيات الإسكان لعمال الكهرباء في العاصمة طهران تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي للاعتراض على سنوات من عدم حسم قضية تسليم أراضيهم التي بيعت لهم في المرحلة الخامسة في مشروع هشتكرد.



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