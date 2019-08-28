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أحكام بإعدام 11 من تنظيم داعش في العراق
الأربعاء 28 أغسطس 2019
أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 11 شخصا أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش وارتكاب جرائم بحق الأبرياء في محافظة بابل 100 كلم جنوب بغداد. وذكر موقع "السومرية نيوز" عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بياناً أشار فيه إلى أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بإعدام 11 إرهابياً اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب وشن هجوم على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014 انتهى بتفجيره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه". وأوضح البيان أن "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة". وصدرت الأحكام وفقاً لقانون مكافحة الاٍرهاب العراقي.
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