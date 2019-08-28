اجتماعات مرتقبه للرئيس الروسي مع نظيريه الايراني والتركي حول سوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو اوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيعقد اجتماعات مع نظيره الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان في سبتمبر/ ايلول المقبل للتباحث حول سوريا.

وبينت وكالة ايتارتاس الروسية عن بوتين تأييده، اليوم الثلاثاء، لانعقاد قمة مع نظيريه الايراني والتركي في اواسط ايلول/ سبتمبر المقبل في العاصمة التركية انقرة للتباحث حول الموضوع السوري.

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