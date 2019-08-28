النشرة: جريح نتيجة انزلاق سيارة على جسر الست زبيدة في اقليم التفاح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن "سقوط جريح نتيجة انزلاق ​سيارة​ على جسر الست زبيدة في ​اقليم التفاح​ نحو مجرى النهر"، مشيراً إلى أنه "تم نلقها الى ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ في النبطية حيث تمت معالجتها من رضوض وكسور".

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