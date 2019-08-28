أبو العردات يهنئ الأمن العام اللبناني في عيده الرابع والسبعين

هنأ امين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ​لبنان​ فتحي ابو عردات باسمه وباسم قيادة وكوادر ومناضلي الحركة وفصائل المنظمة المدير العام للأمن العام اللبناني ​اللواء عباس إبراهيم​ بمناسبة العيد الرابع والسبعين لتأسيس ​الأمن العام​ اللبناني.

كما توجه أبو العردات بالتهنئة لكافة قادة وضباط ورتباء وأفراد الأمن العام مشيدا بالدور الهام الذي يقومون به في السهر على أمن لبنان والمقيمين على أراضيه، وتسهيل إجراءات إستصدار الوثائق الصادرة عنه ووإجراءات الدخول والخروج إلى لبنان من خلال المعابر البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مساهمتهم في تسهيل عودة ​النازحين السوريين​ والفلسطينيين من ​سوريا​ إلى لبنان، الى بلدهم سوريا وإلى ​المخيمات الفلسطينية​ في سوريا.

وأشاد أبو العردات بالمهام المنوطة ب​الأمن العام اللبناني​ الذي عمل بكل جهد خلال الأعوام الماضية وأسهامه في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية وإسقاط العديد من الشبكات الإرهابية وشبكات العملاء وعصابات المجرمين. تلك الإنجازات التي رسخّت وعزّزت الأمن والإستقرار في لبنان وحققت الأمن والإطمئنان والأمان للشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية.

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كما وثمن أبو العردات الجهود التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين وسعيه الدؤوب إلى وحدة الموقف اللبناني وتغليب الحكمة حفاظا على السلم الأهلي والعيش المشترك بما يحفظ المصالح العليا للشعب اللبناني وبما يحفظ كرامة وسيادة لبنان على كامل اراضيه، وجهوده في توحيد الصف والموقف الفلسطيني بما يخدم قضايا ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان الذي يصب في مصلحة ​الشعب الفلسطيني​ وقضيته العادلة.

وتوجه أبو العردات بالشكر والتقدير للواء إبراهيم على قراره القاضي بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في المعابر و​المطار​ على أنهم ليسوا أجانب، وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم إلى لبنان أسوة بأشقائهم اللبنانيين.

وأمل أبو العردات أن ينعم لبنان الشقيق بالمزيد من التقدم والتطور والإزدهار، لما في ذلك من مصلحة للشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وقضاياهما المشتركة.