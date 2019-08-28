نديم الجميل أكد دعم قطاع المعلوماتية الذي يعاني من التهريب

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل خلال مؤتمر صحفي "دعم قطاع المعلوماتية الذي يعاني من التهريب ومن عدم عدالة التنافس وعدم اهتمام الدولة به"، داعياً وزارة المال والمديرية العامة للجمارك إلى "إيلاء هذا القطاع عناية خاصة كونه ركيزة أي تطور نحاول القيام به للمستقبل".
ولفت إلى أن "القطاع التكنولوجي هو من سيساعد الدولة في الانتقال من مكان إلى مكان آخر واذا لم نقف بجانبه ونواكبه فلن نتمكن من إيجاد حكومة الكترونية أو خدمات جديدة للمواطنين في المستقبل".
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